Gary Wilson heerst op Scottish Open snooker en heeft zijn eerste rankingtitel beet

Een jaar geleden beleefde Luca Brecel op de Scottish Open zijn tweede grote snookertriomf, maar het ene jaar is het andere niet. Onze landgenoot struikelde dit jaar al in de eerste ronde tegen thuisspeler Patrick Fraser.

Wie het wel goed afging in Schotland was Gary Wilson. De 37-jarige speler, al jaren een subtopper in het circuit, beleefde een droomweek en wipte onder meer Ronnie O'Sullivan, Hossein Vafaei, Kyren Wilson en Thepchaiya Un-Nooh.

In de finale moest de nummer 32 van de wereld het opnemen tegen Joe O'Connor, het nummer 55 van de wereld. Wilson toonde in het eerste frame meteen zijn hoogvorm en pakte uit met een century-break. De toon was gezet.

Tot 2-3 kon O'Connor nog volgen, maar daarna kwam de Engelsman er niet meer aan te pas. Wilson won vervolgens zes frames op een rij: 2-9, goed voor zijn eerste eindzege op een rankingtoernooi. Hij komt door zijn zege ook de top 20 van de wereld binnen.