Judoka Abdul Malik Umayev ziet sterke Grand Slam in Tokio niet beloond met brons

Umayev, nummer 47 van de wereld in de -73 kg-klasse, had zijn eerste twee kampen gewonnen, respectievelijk tegen de Thai Mayasuki Terada en de Fransman Joan-Benjamin Gaba (IJF-34) met ippon en waza-ari.



In de kwartfinale plooide hij pas na 3'28" in de golden score tegen de Japanse vicewereldkampioen Soichi Hashimoto (IJF-5), die dan pas een ippon maakte.



In de herkansingen won onze landgenoot opnieuw met ippon tegen de Duitser Alexander Bernd Gabler (IJF-51). Om het brons tegen Oyosi (IJF-42) was de thuisvechter met ippon te sterk.



Geen derde grandslammedaille voor Umayev dit jaar dus na zijn brons in Antalya (2/4) en Bakoe (5/11).



Sami Chouchi (-81 kg) werd in de tweede ronde uit hettoernooi gewipt door de Rus Askerbiy Gerbekov (IJF50), die sinds 2019 uitkomt voor Bahrein.



Chouchi en Umayev waren de enige Belgen in Tokio.