IN BEELD: Anderlecht-spelers moeten wegduiken voor vuurwerkpijlen in oefenpot tegen Kreta

Anderlecht is op dit moment op stage op Kreta. Zaterdagavond werkten de Brusselaars er hun eerste oefenwedstrijd af tegen het lokale OFI Kreta, het nummer 10 uit de Griekse eerste klasse.

Via Balogiannis kwamen de Grieken al vroeg op voorsprong. Niet veel later besloot de harde kern van OFI om hun vreugde op een nogal explosieve manier te uiten: er werden tientallen vuurwerkpijlen aangestoken.

De vuurpijlen vlogen de spelers om de oren, Anderlecht-middenvelder Majeed Ashimeru moest letterlijk wegspringen toen een pijl vlak naast hem insloeg.

De wedstrijd werd enkele minuten stilgelegd door de scheidsrechter. Toen het spel wat later hervat werd was het stadion gehuld in een dik rookgordijn.