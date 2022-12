LIVEBLOG winterbreak: Club Brugge legt Zulte Waregem over de knie in laatste oefenpot

clock 16:24 16 uur 24.

clock 16:02 16 uur 02. Standard - Valenciennes 0-1. Standard heeft met het kleinste verschil verloren van de Franse tweedeklasser Valenciennes. Mohamed Kaba scoorde 10 minuten voor tijd. Noë Dussenne liet een penalty liggen. . Standard - Valenciennes 0-1 Standard heeft met het kleinste verschil verloren van de Franse tweedeklasser Valenciennes. Mohamed Kaba scoorde 10 minuten voor tijd. Noë Dussenne liet een penalty liggen.

clock 16:00 16 uur .

clock 15:59 15 uur 59.

clock 15:58 15 uur 58. AA Gent - Heerenveen 4-1. AA Gent heeft in Spanje overtuigend gewonnen van de Nederlandse middenmoter Heerenveen. Cuypers (1-0 en 2-0), Salah (3-1) en Fofana (4-1) maakten de doelpunten. Sydney van Hooijdonk, zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk, scoorde tegen voor Heerenveen. Volgende week dinsdag voetbalt AA Gent in de Beker van België tegen Cercle Brugge. Vrijdag volgt een competitiematch tegen Standard. . AA Gent - Heerenveen 4-1 AA Gent heeft in Spanje overtuigend gewonnen van de Nederlandse middenmoter Heerenveen. Cuypers (1-0 en 2-0), Salah (3-1) en Fofana (4-1) maakten de doelpunten.

Sydney van Hooijdonk, zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk, scoorde tegen voor Heerenveen.

Volgende week dinsdag voetbalt AA Gent in de Beker van België tegen Cercle Brugge. Vrijdag volgt een competitiematch tegen Standard.

clock 15:56 15 uur 56.

clock 15:55 15 uur 55.

clock 15:29 15 uur 29. Anderlecht - Rakow Czestochowa 1-1. Anderlecht heeft in een oefenwedstrijd achter gesloten deuren 1-1 gelijkgespeeld tegen Rakow Czestochowa, de koploper in de Poolse hoogste klasse. Lior Refaelov opende na een kwartier de score voor Anderlecht. Lange tijd leek zijn treffer te volstaan voor de zege, maar diep in de extra tijd maakte Rakow nog gelijk via Sebastian Musiolik. WK-ganger Zeno Debast maakte bij Anderlecht zijn wederoptreden na zijn avontuur in Qatar. Hij stond centraal in de verdediging naast Wesley Hoedt. Rakow vormde een mooie uitdaging voor Anderlecht. Het team staat op kop in Polen met maar liefst 9 punten voorsprong op Legia Warschau. . Anderlecht - Rakow Czestochowa 1-1 Anderlecht heeft in een oefenwedstrijd achter gesloten deuren 1-1 gelijkgespeeld tegen Rakow Czestochowa, de koploper in de Poolse hoogste klasse.

Lior Refaelov opende na een kwartier de score voor Anderlecht. Lange tijd leek zijn treffer te volstaan voor de zege, maar diep in de extra tijd maakte Rakow nog gelijk via Sebastian Musiolik.

WK-ganger Zeno Debast maakte bij Anderlecht zijn wederoptreden na zijn avontuur in Qatar. Hij stond centraal in de verdediging naast Wesley Hoedt.

Rakow vormde een mooie uitdaging voor Anderlecht. Het team staat op kop in Polen met maar liefst 9 punten voorsprong op Legia Warschau.

clock 15:28 15 uur 28. Lior Refaelov (archieffoto) scoort voor Anderlecht tegen Rakow.

clock 15:12 15 uur 12. Antwerp - KV Kortrijk 2-0. Antwerp heeft achter gesloten deuren KV Kortrijk geklopt. De nummer 3 in de Jupiler Pro League maakte het verschil in de tweede helft. Ekkelenkamp en Bataille werkten af. Volgende week dinsdag komt Standard over de vloer in de 1/8e finales van de Beker van België. KV Kortrijk neemt het diezelfde avond op tegen OH Leuven. . Antwerp - KV Kortrijk 2-0 Antwerp heeft achter gesloten deuren KV Kortrijk geklopt. De nummer 3 in de Jupiler Pro League maakte het verschil in de tweede helft. Ekkelenkamp en Bataille werkten af.

Volgende week dinsdag komt Standard over de vloer in de 1/8e finales van de Beker van België. KV Kortrijk neemt het diezelfde avond op tegen OH Leuven.

clock 15:11 15 uur 11.

clock 15:01 15 uur 01. (Jong) KV Mechelen - Espanyol 1-1. KV Mechelen heeft op stage in Spanje de punten gedeeld met Espanyol. Aanvaller Yonas Malede zette in de slotminuut een penalty om, na een fout op Frederic Soelle Soelle. De 16-jarige aanvaller was een van de vele jongeren die het laatste halfuur invielen. Volgende week dinsdag pikt KV Mechelen de draad weer op met een bekermatch tegen Seraing. Vrijdag volgt een competitiematch tegen Cercle Brugge. . (Jong) KV Mechelen - Espanyol 1-1 KV Mechelen heeft op stage in Spanje de punten gedeeld met Espanyol. Aanvaller Yonas Malede zette in de slotminuut een penalty om, na een fout op Frederic Soelle Soelle. De 16-jarige aanvaller was een van de vele jongeren die het laatste halfuur invielen.

Volgende week dinsdag pikt KV Mechelen de draad weer op met een bekermatch tegen Seraing. Vrijdag volgt een competitiematch tegen Cercle Brugge.

clock 15:00 15 uur .

clock 13:27 Anderlecht oefent met Wesley Hoedt in de ploeg tegen de Poolse leider Rakow. 13 uur 27. Anderlecht oefent met Wesley Hoedt in de ploeg tegen de Poolse leider Rakow.

clock 14-12-2022 14-12-2022.

clock 18:22 18 uur 22. Doelpuntenmaker Joseph Paintsil en Mike Trésor.

clock 18:13 18 uur 13. Genk - Metz 1-0. Competitieleider Genk heeft Spanje uitgezwaaid met een zege tegen de Franse tweedeklasser Metz (1-0). De twee teams speelden 3 keer 35 minuten. Paintsil maakte het enige doelpunt van de match, na voorbereidend werk van Trésor. Volgende week woensdag ontvangt Genk Anderlecht in de 1/8e finales van de beker. Op tweede kerstdag voetbalt het in de kampioenschap tegen staartploeg Kortrijk. . Genk - Metz 1-0 Competitieleider Genk heeft Spanje uitgezwaaid met een zege tegen de Franse tweedeklasser Metz (1-0). De twee teams speelden 3 keer 35 minuten. Paintsil maakte het enige doelpunt van de match, na voorbereidend werk van Trésor.

Volgende week woensdag ontvangt Genk Anderlecht in de 1/8e finales van de beker. Op tweede kerstdag voetbalt het in de kampioenschap tegen staartploeg Kortrijk.

clock 18:12 18 uur 12. Racing Genk op stage in Spanje.

clock 17:05 17 uur 05. Zulte Waregem - Union 1-2. Een week voor de 1/8e finale in de beker tegen Oostende heeft Union met het kleinste verschil gewonnen in Zulte. In een wedstrijd van 4 keer 30 minuten maakten Vanzeir en Puertas de doelpunten voor de vicekampioen. Tussendoor zorgde Fadera met een kopbal voor de 1-1. . Zulte Waregem - Union 1-2 Een week voor de 1/8e finale in de beker tegen Oostende heeft Union met het kleinste verschil gewonnen in Zulte. In een wedstrijd van 4 keer 30 minuten maakten Vanzeir en Puertas de doelpunten voor de vicekampioen. Tussendoor zorgde Fadera met een kopbal voor de 1-1.

clock 17:04 17 uur 04. Union-aanvaller Dante Vanzeir in actie tegen Zulte Waregem.