Wat doen onze eersteklassers tijdens de WK-break? Van stages in Spanje tot in Dubai

Vanaf vandaag gaat de Jupiler Pro League in vervroegde winterslaap door het WK voetbal. Pas rond de kerstperiode zal er weer Belgisch eersteklassevoetbal te zien zijn. Wat staat er op het programma van alle ploegen in deze competitiepauze van meer dan een maand? Een overzicht van alle reeds bekendgemaakte stages en oefenwedstrijden.

Anderlecht

Nog geen informatie beschikbaar.

WK-gangers: Zeno Debast & Jan Vertonghen (België)

Antwerp

De spelers van Antwerp genieten van een vakantie van 2 weken. Mark van Bommel verwacht hen terug op de club op 28 november. Dan hervatten de trainingen en vertrekt Antwerp ook meteen op stage naar Dubai. Daar staan geen vriendschappelijke wedstrijden op het schema. Na terugkomst in België mogelijk wel, zekerheid over een datum en tegenstander is er nog niet. Op 17 december is er bovendien nog de fandag van The Great Old.

WK-gangers: Toby Alderweireld (België), Vincent Janssen (Nederland)

Cercle Brugge

Miron Muslic geeft zijn spelers een week vrijaf na hun sterke reeks. Vanaf de week van 21 november hervatten de groepstrainingen. Een week later staat een stage in Benidorm op de planning. Samen met moederclub AS Monaco zal het daar een week vertoeven. Ongetwijfeld staat er dus ook een oefenwedstrijd tussen Cercle Brugge en de ploeg van Philippe Clement op de planning.

WK-gangers: Ayase Ueda (Japan)

Charleroi

De Zebra's kunnen de eerste week van het WK voetbal nog uitgerust meevolgen. Op 28 november worden de spelers weer op de club verwacht. In de eerste week van december vertrekt Charleroi nog op stage. De laatste punten en komma's over de datum en plaats moeten nog gezet worden met de 'nieuwe' coach Felice Mazzu.

WK-gangers: Ali Gholizadeh (Iran)

Club Brugge

De landskampioen bracht enkel nog maar details naar buiten over één oefenwedstrijd. Op 26 november al oefent Club Brugge tegen VV Westkapelle. Over een buitenlandse stage of andere oefenwedstrijden is nog niets bekend. Wel is al duidelijk dat heel wat spelers naar Qatar zullen afzakken, maar liefst 8 in totaal.

WK-gangers: Tajon Buchanan & Cyle Larin (Canada), Noa Lang (Nederland), Simon Mignolet & Hans Vanaken (België), Denis Odoi & Kamal Sowah (Ghana), Andreas Skov Olsen (Denemarken)

KAA Gent

In Gent krijgen de spelers enkele dagen vakantie alvorens de voorbereiding weer aan te vatten. Van 9 tot en met 15 december vertrekt de ploeg van Hein Vanhaezebrouck naar het vertrouwde Oliva voor een stage. Over vriendschappelijke duels voor, na of tijdens die stage is nog niets bekendgemaakt.

WK-gangers: Elisha Owusu (Ghana)

KAS Eupen

De spelers van Eupen wordt een weekje rust gegund. In de week van 21 november worden ze al weer op de club verwacht, dus voor het WK goed en wel begonnen is.



Voorlopig staat er al een oefenwedstrijd in eigen huis tegen Sint-Truiden op de planning op 3 december.

WK-gangers: Abdul Nurudeen (Ghana)

KRC Genk

Met (waarschijnlijk) 3 WK-gangers en 5 anders spelers die oefeninterlands afwerken (Onuachu, Cuesta, Munoz, Hrosovsky en Nemeth) moet Genk heel wat pionnen missen de komende week/weken. De overige spelers kregen twee dagen vrij en trainen weer op woensdag, donderdag en vrijdag. Na 10 vrije dagen hervatten de spelers van de competitieleider weer op 29 november. Een week later staat een oefenmatch tegen de Nederlandse eersteklasser Heerenveen op de planning. Op 7 december vertrekt Genk voor een achtdaagse stage naar Benidorm. Daar staan twee oefenmatchen op de agenda: op 10 december tegen een nog te bepalen tegenstander en op 13 december tegen de Franse tweedeklasser FC Metz.

WK-gangers: Gerardo Arteaga (Mexico), Bilal El Khannouss (Marokko), (waarschijnlijk) Angelo Preciado (Ecuador)

KV Kortrijk

Zondagavond werkte KV Kortrijk nog zijn wedstrijd tegen KAA Gent af, meteen daarna kregen de spelers vrijaf vanaf maandag. Dat was bovendien de laatste wedstrijd van Adnan Custovic als trainer van KVK. Wanneer de trainingen hervatten en of er nog oefenwedstrijden volgen, zal afhangen van de planning van de nieuwe trainer. Wel is al duidelijk dat er waarschijnlijk geen stage zal zijn.

WK-gangers: /

KV Mechelen

Bij KV Mechelen beloont Steven Defour zijn spelers met een vakantie van 2 weken. Van 13 tot 27 november krijgen zij vrijaf, op 28 november worden ze weer op training verwacht. De eerste oefenwedstrijd staat op 4 december gepland, tegen de Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Daarna volgt van 9 december tot 16 december een stage in warmere oorden. In Pinatar zal KV Mechelen tijdens die stage ook 2 oefenwedstrijden afwerken.

WK-gangers: Samuel Oum Gouet (Kameroen)

KV Oostende

Nog geen informatie beschikbaar.

WK-gangers: /

OH Leuven

De spelers van OH Leuven krijgen 10 dagen vrijaf van coach Marc Brys. Een stage met ongetwijfeld ook wat oefenmatchen staat na de hervatting gepland. De precieze details zoals data en locatie moeten nog bekendgemaakt worden, net als eventuele oefenpartners.

WK-gangers: /

RFC Seraing

De Luikenaars krijgen 10 dagen verlof om zich daarna weer vol op de degradatiestrijd te focussen. Van 28 november tot 4 december trekt Seraing al op stage, de locatie is nog niet bekendgemaakt. Over potentiële oefenpartijen is ook nog niets naar buiten gebracht bij Seraing.

WK-gangers: /

Standard

2 weken bedraagt ook de vakantietijd die Ronny Deila zijn spelers gunt in de WK-break. Meteen na de hervatting van de trainingen vertrekt Standard op 29 november op stage naar Marbella. De Rouches zullen ook nog oefenduels afwerken, maar data en tegenstanders zijn nog onbekend.

WK-gangers: Selim Amallah (Marokko)

STVV

De nederlaag tegen Cercle Brugge heeft hen enkele vrije dagen gekost, maar de spelers van Bernd Hollerbach krijgen toch nog 10 dagen vrij. Op 23 november worden ze weer in Sint-Truiden verwacht. Een verplaatsing naar het buitenland staat niet op de planning. Enkele oefenmatchen zijn al wel bekend, waarvan de eerste afspraak op 3 december in en tegen Eupen is. Op 13 december staat STVV in Geel tegenover de Nederlandse eersteklasser RKC Waalwijk en Westerlo komt op 16 december op bezoek in Haspengouw.

WK-gangers: Daniel Schmidt (Japan)

Union

De vicekampioen beloont zijn spelers met twee weken vakantie. Eind november hervatten de trainingen. Eerst zal dat een week in België zijn, daarna vanaf 5 december op stage in de buurt van Alicante La Finca. Een oefenmatch die al bekend is, is die tegen de Franse eersteklasser Angers.

WK-gangers: /

Westerlo

Bij Westerlo moeten ze het met een tiental vrije dagen doen. Op 25 en 26 november worden de spelers weer op de club verwacht voor medische testen. Op 1 december verlaat de ploeg van Jonas De Roeck de stille Kempen voor een trip naar Turkije. Tot 12 december vertoeft Westerlo in Ansu, nabij Antalya. Oefenpartijen tegen de Turkse topploegen Basaksehir en Besiktas staan daar op het programma.

WK-gangers: /

Zulte Waregem

De spelers van Zulte Waregem krijgen 2 weken om de batterijen weer op te laden en de degradatie zo proberen te vermijden na de WK-break. In de week van 28 november worden ze terug in West-Vlaanderen verwacht. Geen exotische stage dus voor Essevee. Oefenwedstrijden die nu al bekend zijn: tegen eersteprovincialer KVV Ardennen op 7 december en tegen de Franse tweedeklasser Amiens op 10 december.