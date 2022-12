Mexicaans bondscoach Martino: "Mijn contract liep af met laatste fluitsignaal"

Mexico won zijn laatste groepsmatch in groep C woensdagavond met 1-2 van Saudi-Arabië, maar dat volstond niet voor een ticket voor de 1/8e finales. Mexico heeft evenveel punten als Polen, maar een slechter doelsaldo.

"Deze exit zorgt voor veel verdriet, maar ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor deze mislukking op mij", zei Martino.

"Mijn contract liep af met het laatste fluitsignaal, er zit niets anders op. Ik denk dat we onze uitschakeling niet moeten zoeken in de vorige wedstrijden, maar in deze wedstrijd."

"Het was vandaag dat we domineerden en kansen creëerden. We hadden zoveel goals kunnen scoren als we er nodig hadden, maar dat deden we niet."

Martino was sinds 2019 bondscoach van Mexico. Al voor het WK was hij erg omstreden. Weinig Mexicanen geloofden in de kansen van hun land na recente uitslagen.

Zo verloor Mexico onder Martino twee finales tegen de Verenigde Staten (de CONCACAF Gold Cup en de CONCACAF Nations League). Veel fans begrepen ook niet dat de bondscoach aanvaller Javier "Chicharito" Hernandez niet selecteerde voor het WK. Mexico scoorde uiteindelijk maar twee keer op het toernooi.