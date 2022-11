"Het nationale voetbalsymbool van Uruguay had net zo goed een schoffel kunnen zijn"

In de eerste 20 minuten zette Uruguay meteen de toon voor het duel met Portugal. Onder meer Gimenez en Betancur gingen goed door op hun rechtstreekse tegenstander.

Het panel in de studio had dat ook gezien en zette de fouten op een rijtje. "Het is de gekende stijl van Uruguay", zag Frank Boeckx. "Moedig zijn, nooit opgeven en altijd blijven gaan, dat is met de paplepel ingegoten", zei Dennis van Wijk. "En het werkt ook."