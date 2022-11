Enrique waarschuwt schoonzoon: "Als Ferran Torres "baby-viering" doet, wissel ik hem meteen"

Je zal maar je schoonvader als bondscoach hebben. Ferran Torres weet vooral wat hem niet te doen staat wanneer hij scoort op het WK: zijn duim in zijn mond steken en het teken doen dat er een baby onderweg is. "Als hij dat flikt, wissel ik hem meteen en zorg ik ervoor dat hij even niet meer op het voetbalveld zal staan", grapt Luis Enrique op zijn Twitch-kanaal.