Gevoel voor timing: Messi en Ronaldo broederlijk bijeen in reclame daags voor laatste WK

Vooral de timing voor de reclameboodschap is opvallend. Een dag voor de aftrap van hun laatste kans op het allergrootste wereldtoneel, schitteren de sterren die een generatie voetballers begeesteren samen op foto.

Opvallend wel: Messi en Ronaldo gunnen elkaar geen tag in hun berichten. Ze spelen dan wel broederlijk een potje schaak, veel verdere interactie is geen must voor beide heren.

Benieuwd wie het record van meeste likes op Instagram op zijn naam kan schrijven. Momenteel gaat een ei - u leest het goed: een ei - met die eer lopen. Maar liefst 55,8 miljoen accounts gaven die post een like.

De link tussen luxueus modemerk Louis Vuitton en het WK voetbal is overigens niet zo vergezocht. In 2018 maakte het designermerk de koffer waar de wereldbeker in vertoefde. Ook een campagne met legendes Pelé, Zidane en Maradona ging viraal.