Waarom zei Peter Vandenbempt 'kerstslinger' tijdens zijn commentaar? "Een opdracht van mijn dochter"

"De Belgen kunnen nog niet de eerste kerstslinger in de boom hangen."

Dat waren de exacte woorden van commentator Peter Vandenbempt gisterenavond tijdens België-Canada. Zeker geen alledaagse uitdrukking, maar daar is een logische verklaring voor.

Bij MNM verklapte Vandenbempt deze ochtend zijn figuurlijke taalgebruik in deze en andere wedstrijden. "Mensen sturen mij af en toe eens een onnozel woordje dat ik in mijn commentaar moet verwerken."

"Mijn dochter had me nu 'kerstslinger' doorgegeven. Maar ik doe het niet altijd natuurlijk, anders weten mensen van geen ophouden."

De radiopresentators wilden van Peter weten of hij 'kaassaus' kon gebruiken in zijn volgende wedstrijd. We houden onze oren dus gespitst tijdens Portugal-Ghana vandaag.