Loïs Openda is niet de stoerste bink in de kleedkamer van de Rode Duivels. De spits van Lens kreeg voor aanvang van Egypte-België het gezelschap van een papegaai in Koeweit, maar Openda was duidelijk op zijn qui-vive. Amadou Onana moest smakelijk lachen om de paniekerige reactie van de bankzitter.