Lotte Kopecky: "Door de komst van Lorena Wiebes zal ik vrijer kunnen koersen"

Lotte Kopecky was een van de figuren van het voorbije wielerjaar en ze is vastbesloten om ook volgend seizoen opnieuw sterk voor de dag te komen. Toch zitten ook de Olympische Spelen van Parijs al in haar achterhoofd.

Lotte Kopecky vertoeft momenteel in het Turkse Belek, waar ze in het gezelschap van heel wat andere Belgische toppers proeft van de olympische sfeer tijdens het jaarlijkse BOIC-trainingskamp. "Zoals altijd gaat het er hier ontspannen aan toe. Er zijn veel atleten aanwezig en het is leuk om al eens kennis te maken", vertelt Kopecky aan Sporza. "Als het weer het toelaat, doe ik in de voormiddag zoveel mogelijk rustige duurtrainingen. Na de middag is er dan tijd om te ontspannen met het team en om te rusten." 2022 was voor Kopecky een boerenjaar, met winst in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, twee wereldtitels en één Europese titel op de piste en ook nog de vicewereldtitel op de weg. Wat verwacht ze na zo'n seizoen van 2023?

Het voorbije jaar motiveert me om deze winter opnieuw superhard te werken. Lotte Kopecky

"Het zal heel moeilijk worden om dat te evenaren of om beter te doen", beseft Kopecky. "Het motiveert me wel om deze winter opnieuw superhard te werken en er volgend jaar opnieuw het hoogst haalbare uit te halen." Op persoonlijk vlak heeft Kopecky onlangs wel een dip moeten verwerken. Haar relatie met haar vriend én coach Kieran De Fauw liep op de klippen, maar de renster verwacht niet dat het haar sportieve prestaties hard zal beïnvloeden. "Mijn aanpak zal grotendeels hetzelfde blijven", klinkt het. Wat wel een grote verandering wordt, is de komst van spurtbom Lorena Wiebes bij SD Worx. "Daar heb ik geen probleem mee", vertelt Kopecky. "Ik bekijk dat op een positieve manier. Wanneer we samen aan de start staan, zal ik aanvallender en vrijer kunnen koersen. Want als het tot een massasprint komt, hebben we Lorena."

Parijs 2024 in het achterhoofd