Geraerts, Hoefkens en Vrancken maken kans op Trofee Raymond Goethals

De 43-jarige Vrancken stond vorig jaar aan het hoofd van KV Mechelen en maakte dit seizoen een overstap naar Genk. De Limburgers staan na 15 zeges afgetekend op kop met 10 punten voorsprong.

Bij Union deed de 40-jarige Geraerts de afgelopen maanden zijn eerste ervaring als hoofdtrainer op nadat Felice Mazzu er na vorig seizoen was vertrokken. De Brusselse ploeg slaagde er onder leiding van Geraerts in om door te stoten naar de achtste finales van de Europa League.

Ook de trainer van Club Brugge werd genomineerd voor de trofee. De 40-jarige Carl Hoefkens is ook aan zijn eerste maanden as hoofdtrainer bezig en heeft er een succesvolle periode op zitten. Naast een vierde plek in het klassement overleefde hij met de Brugse club ook de groepsfase van de Champions League.



Een van de drie zal Felice Mazzu opvolgen op de erelijst. De jury van de trofee bestaat uit voormalige coaches van de Rode Duivels, voormalige winnaars van de trofee die sinds 2011 wordt uitgereikt, scheidsrechters en leden van de organisatie van de award.





Julien Duranville (Anderlecht), Bilal El Khannous (Racing Genk), Senne Lammens (Club Brugge) en Arthur Vermeeren (Antwerp) zijn de kandidaten voor de Prijs Dominique D'Onofrio. Die award gaat jaarlijks naar de beste debutant in de Jupiler Pro League.