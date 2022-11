Wouter Vrancken tekent contract bij competitieleider Genk tot 2026: "Werken graag met toppers"

Na vier mooie jaren bij KV Mechelen wilde Vrancken graag een andere en hogere uitdaging. Die vond de 43-jarige Limburger bij Genk, een ex-club.



De overstap was een schot in de roos. Genk verloor wel op de openingsspeeldag in Brugge, maar die partij had even goed anders kunnen lopen. En het zou de enige nederlaag zijn in 17 competitiewedstrijden. Het speelde daarin ook maar 1 keer gelijk, de rest waren overwinningen.



Genk haalde voor de WK-break 30 op 30 en leidt in de competitie met 10 punten meer dan Union, 11 meer dan Antwerp en 13 meer dan Club Brugge.

Ons DNA is jong talent ontdekken, ontwikkelen en lanceren. Wouter heeft bewezen dat hij daarin meedenkt, hij heeft heel veel jongeren kansen gegeven Genk-voorzitter Peter Croonen

Ook qua sfeer en ambiance is Genk/Vrancken een gouden combinatie. Genk-voorzitter noemt meerdere redenen om het contract van onbepaalde duur om te zetten in eentje tot 2026.



"De eerste reden is dat we zeer tevreden zijn met de enorm sterke heenronde", trapte Croonen een open deur in. "Ten tweede staan we tweede in de G5-ranking, het gemiddelde van de rankings van de laatste 5 jaren."



"De derde reden is dat ons DNA jong talent ontdekken, ontwikkelen en lanceren is. Via onze Academie en scouting. Wouter heeft bewezen dat hij daarin meedenkt, hij heeft heel veel jongeren kansen gegeven."



"En een vierde reden is dat we heel erg graag met toppers werken." Een volgende stap voor zijn coach ziet de voorzitter dan liefst naar het buitenland.

Vrancken: "Mooi moment om onze manier van werken te bevestigen"