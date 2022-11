Belgian Cats missen Allemand in cruciaal tweeluik, maar blijven ambitieus: "2x winnen"

"We wisten dat ze niet zou kunnen spelen, maar we vonden het voor de jongere speelsters toch belangrijk dat Julie hier een paar dagen zou zijn, voor de cultuur en de waarden binnen de nationale ploeg", klinkt het.

Rachid Meziane was al assistent onder Valery Demory, die eind vorige maand de bons kreeg. De Fransman is de komende 2 wedstrijden hoofdcoach ad interim, daarna volgt een open gesprek over de toekomst.

Emma Meesseman haar vorm is heel correct en dat is geruststellend, want we weten allemaal hoe belangrijk zij is.

"Zonder Julie zal onze speelstijl wel iets anders zijn", zegt Meziane, die in vergelijking met Demory ook wel wat andere principes wil hanteren. "Op maat van het talent dat we in onze ploeg hebben."

Emma Meesseman is wel hersteld van de blessure die ze tijdens het WK opliep. "Ze heeft al een paar wedstrijden achter de rug en haar vorm is heel correct. Dat is geruststellend, want we weten allemaal hoe belangrijk Emma is voor onze ploeg."

Over het vertrek van Demory wil Meziane niet te veel woorden kwijt. "De transitie is professioneel verlopen", klinkt het. Ook manager Koen Umans predikt rust. "Sereniteit en stabiliteit zijn de sleutelwoorden bij de Cats. Laat ons nu focussen op deze twee belangrijke wedstrijden. Daarna maken we de balans op", aldus Umans.