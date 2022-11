"Wunderkind" Vettel zwaait af als een van de grootsten ooit (maar met onvervulde droom)

Het was zijn grote droom om in de voetsporen van zijn idool Michael Schumacher te treden. En met vier wereldtitels is Sebastian Vettel (35) daar ook aardig in geslaagd. Al kon hij één vakje niet aankruisen: een wereldtitel met Ferrari. Een overzicht van zijn indrukwekkende F1-carrière.

Door zijn helm is het niet te zien, maar de tranen stromen over de wangen van Sebastian Vettel. Dat maakt zijn radioboodschap duidelijk. Met een snik in zijn stem prevelt de Duitser enkele dankwoordjes, meer niet. Het is 2010 en Vettel kreeg in Abu Dhabi net "Du bist Weltmeister" te horen via zijn boordradio. Hij is nog maar 23 jaar en 134 dagen oud en heeft zijn eerste wereldtitel al op zijn palmares staan, de jongste wereldkampioen ooit. 6 seizoenen na de laatste wereldtitel van Michael Schumacher is een nieuw Duits "Wunderkind" opgestaan.

De ontdekker van Schumacher

Dat Vettel aan een stuur kan draaien, ziet ook Gerhard Noack in 1996 meteen. Op zijn kartbaan in het West-Duitse Kerpen passeren wel vaker jonge talentjes, maar op een regenachtige dag springt een jonge Vettel meteen in het oog. Terwijl zijn jonge leeftijdsgenootjes op regenbanden moeite hebben om op de baan te blijven, domineert Vettel schijnbaar moeiteloos ... op slicks (droogweerbanden) dan nog. Dat had Noack nog maar één keer eerder gezien op zijn kartbaan. Ook toen stak een jong talent er met kop en schouders bovenuit, ook toen ging er een belletje af bij Noack. De naam van dat talent: Michael Schumacher. Noack twijfelt dan ook niet en stapt op de familie Vettel af. Voor vader Norbert, die elke stuiver moet omdraaien om de racedroom van zijn zoon te verwezenlijken, is de steun meer dan welkom. Net als Schumacher ontbolstert Vettel onder de vleugels van Noack. Hij verovert meerdere titels in het karten en verteert ook zijn stap hogerop probleemloos. Als 17-jarige wint hij het Duitse BMW-kampioenschap met 18 zeges in 20 races.

Boete voor te gretige start

Vettel verschijnt dan ook al snel op de radar van de F1-teams. Hij is amper 19 jaar oud als hij voor het eerst achter het stuur van de F1.06 van BWM Sauber mag kruipen in Istanbul voor een vrije training. En of hij gretig is. Onderweg van de pitbox naar het circuit krijgt hij al een boete voor te snel rijden: 64 km/u waar slechts 60 is toegestaan. Teambaas Mario Theissen trekt met plezier zijn portefeuille open als Vettel niet veel later de snelste rondetijd klokt. Een toevalstreffer? Niet dus, maakt hij in Italië nog eens duidelijk. Als Roberto Kubica zijn voet kneust bij een horrocrash in Canada in 2007, twijfelt Theissen dan ook niet: Vettel mag zijn F1-debuut maken in Indianapolis. De jonge Duitser stelt niet teleur en pakt meteen zijn eerste WK-punt met een 8e plek. Kubica eist al snel weer zijn plekje op bij Sauber, maar dan al is het kristalhelder: bij één kans zal het niet blijven voor Vettel.

4 wereldtitels op een rij

Ook Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz is na één race overtuigd van het potentieel van Vettel. Hij schuift de Amerikaan Scott Speed halfweg het seizoen 2007 opzij bij Toro Rosso om Vettel binnen te halen. Een beslissing die ze zich niet zullen beklagen. In zijn eerste volledige F1-seizoen bij de talentenfabriek van Red Bull kan Vettel zich meten met de toppers. De vergelijkingen met Schumacher zijn onvermijdelijk als hij in een natgeregend Monza in 2008 de jongste polesitter ooit en de jongste racewinnaar ooit wordt. Het levert hem een seizoen later de promotie naar Red Bull op, waar hij in 2009 opent met 4 zeges en de vicewereldtitel. De ambitieuze renstal droomt luidop van zijn eerste WK-kroon ooit met Vettel, maar ondanks 10 poleposities lijkt ook 2010 nog niet zijn jaar te worden. Maar in de slotrace in Abu Dhabi zijn Vettels ploegmaat Mark Webber en Fernando Alonso zo verwikkeld in een tweestrijd dat Vettel als derde hond met de titel gaat lopen. Het begin van een indrukwekkende dominantie van de jonge Duitser. In 2011 is Vettel ongenaakbaar, in 2012 wint hij een spannende strijd met Alonso en in 2013 boekt hij al zijn 4e wereldtitel met een record van 9 zeges op een rij. Hij is dan amper 26 jaar oud.

De droom van Ferrari