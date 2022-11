Trossard over uitspraak Hazard: "Leuk, maar Eden beslist niet, wel de bondscoach"

De oefenmatch tegen Egypte van vrijdag is voor Trossard misschien een laatste kans om de bondscoach te overtuigen. "Ik denk niet dat er nog zoveel afgedwongen kan worden tegen Egypte. Ik betwijfel of die match nog veel zal veranderen."

"Dat is natuurlijk leuk om te horen, maar het is niet Eden die de ploeg opstelt, wel de bondscoach. Eden is ook nog altijd een topspeler. Ik hou me daar niet mee bezig en hou me gewoon klaar als de coach me nodig heeft."

"Ik kan ook alternatief zijn voor Lukaku"

"Dat is zeker een mogelijkheid, al weet ik niet of de coach mij ook als een alternatief op die positie ziet. Bij Brighton heb ik het daar de laatste matchen in ieder geval goed gedaan."

Openda: "Marokko heeft me gepolst, maar dacht enkel aan België"

Loïs Openda is een van de minder ervaren krachten in de Belgische selectie. "Dit is allemaal nieuw voor mij. Het is heel speciaal. Als kind droom je hiervan, natuurlijk."

Openda is van Marokkaanse komaf en had dus ook voor Marokko, de tweede tegenstander van de Belgen, kunnen uitkomen. "Ze hebben mij ook gepolst, maar in mijn hoofd was België de enige optie. Ik heb nooit getwijfeld."

Openda kent zijn rol in de groep. "Ik kom na Batshuayi in de pikorde. Die is normaal de nummer 2 na Lukaku, maar nu Lukaku geblesseerd is, schuift iedereen op. Ik ben klaar als ze me nodig hebben. Wat ik kan bijdragen? Vooral mijn snelheid, denk ik."