Luka Doncic houdt het hoofd koel, Ja Morant zorgt voor hoogtepunten (maar verliest wel)

De Sloveen ving bij 99-98 in het slot van de match een slechte pass en gooide prompt een driepunter binnen die de comeback van de Clippers definitief in de kiem smoorde. De Mavs wonnen zo met 103-101. Luka Doncic, de topschutter in de NBA, was goed ovor 35 punten. De guard van de Mavericks plukte ook 11 rebounds en deelde 5 assists uit.

De Dallas Mavericks leken met een voorsprong van 25 punten op weg naar een makkelijke overwinning tegen de LA Clippers, die zich niet gewonnen gaven. Paul George nam zijn team op sleeptouw en zorgde toch nog voor spanning, maar het was uiteindelijk Luka Doncic die het laatste woord had.

Ja Morant schittert, maar verliest

In het duel tussen New Orleans en Memphis zorgde Grizzlies-guard Ja Morant voor de hoogtepunten, met een buzzer beater en een geweldige dunk waarbij hij in de lucht van hand wisselde.

Morant en co moesten de zege wel aan de Pelicans laten. Thuisspeler CJ McCollum was in afwezigheid van de geblesseerde Zion Williamson de man van de match, met 30 punten en 9 assists.