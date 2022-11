Mark McKenzie, de Belgische connectie over de VS: "Jeugdigheid kan ook een wapen zijn"

America is back! Acht jaar nadat de Rode Duivels de Verenigde Staten uit het WK knikkerden in Brazilië staat ze opnieuw op het WK. In eigen land is het enthousiasme over deze generatie groot. De plaatsjes in de selectie waren in elk geval duur. Dat ondervond Racing Genk-speler Mark McKenzie aan den lijve. Hij viel net naast de selectie.

Mark McKenzie stelt de VS voor

Veel geïnvesteerd in voetbal

Wat de goal van Nacer Chadli was in 2018 tegen Japan, was de goal van Romelu Lukaku tegen de VS in 2014. Hét moment van Belgische WK-euforie. In Salvador da Bahia in Brazilië ziet Kevin De Bruyne Lukaku vertrekken in minuut 105. De Bruyne steekt de bal diep en Lukaku werkt fijnzinnig af in de korte hoek. De Rode Duivels winnen hun 1/8e finale tegen de VS in de extra tijd en zitten na heel veel jaren wachten nog eens in de kwartfinales. Vier jaar later kon de VS zich verrassend niet kwalificeren voor het WK. Dat gemis willen de Amerikaanse fans goedgemaakt zien in Qatar. Samen met Engeland, Wales en Iran vormen de VS groep B.

Er is veel enthousiasme onder de voetbalfans in de VS na al dat wachten. Mark McKenzie

"Ondanks het grote verschil in tijdzone denk ik dat veel mensen naar het WK zullen kijken", vertelt Mark McKenzie (zelf 10 caps voor Amerika). "Er is heel veel enthousiasme onder de voetbalfans in de VS na al dat wachten. De populariteit van de sport is enorm gestegen. Er worden veel middelen geïnvesteerd in voetbal tegenwoordig." "Het is nog niet te vergelijken met het basketbal of American Football, maar er worden grote stappen gezet en daardoor neemt de technische kwaliteit van jonge spelertjes toe en je ziet ook dat hun wil om de beste te zijn in de sport groeit."

Jeugdigheid als wapen of als achilleshiel?

Op zogenaamde watch parties (bijeenkomsten met grote schermen) zullen de sterren van de huidige WK-generatie aangemoedigd worden. Onder hen Christian Pulisic, Weston McKennie, Timothy Weah en Taylor Adems. "Een van onze sterke punten is dat we er absoluut iets van willen maken en alles willen geven voor het team. De mouwen opstropen, zeg maar", schat Mark McKenzie zijn ploegmaats in. "Dat is heel belangrijk tijdens een groot toernooi."

Veel spelers zitten nog niet aan hun top, maar ze zullen gaan en blijven gaan. Mark McKenzie - Racing Genk

"Een andere kwaliteit is dat we flexibel zijn. We kunnen in verschillende systemen spelen en hebben spelers die op verschillende posities uit de voeten kunnen." Dat de bekendste speler bij de VS, Christian Pulisic, nog altijd maar 24 jaar is, geeft een indicatie voor de mogelijke achilleshiel van de VS.

"Onze jeugdigheid is volgens sommige waarnemers inderdaad een zwakte", zegt Mark McKenzie.

"Veel spelers zitten nog niet aan hun top, maar jeugdigheid kan ook een voordeel zijn. Mijn ploegmaats zullen gaan en blijven gaan."

"Durf niet te zeggen wie rematch met België zou winnen"