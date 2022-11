Vrancken betreurt dat Genk-spelers niet beloond worden met WK-selectie: "Heel teleurstellend"

Over naar de wedstrijd tegen Anderlecht, dan. De T1 was tevreden over het spel van zijn ploeg, zowel voor als na de "onterechte" rode kaart, een kwartier voor tijd voor Arteaga, de maker van de 0-2.



"We verdienden het om een goed resultaat te halen. Ook met 10 man toonden we de juiste mentaliteit en gingen we door het vuur voor elkaar. Ik kan enkel trots zijn op mijn jongens. Niet alleen vandaag, maar voor de hele heenronde."



Genk zit in een geweldige flow. De WK-break komt eigenlijk ongelegen.



"Je ziet aan mijn spelers dat ze absoluut willen presteren. Wat ze neergezet hebben in de heenronde, is heel mooi. Dat kunnen ze meenemen naar het WK en anderen kunnen hun hoofden even leegmaken. Met de werkethiek die ze dagelijks tonen, verdient het team wel een pauze."