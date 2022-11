Bocholt bevriest zijn leidersplaats na zege in clash met Lions

Bocholt legde de basis voor de overwinning in de eerste helft. Lions zat aanvankelijk goed in de wedstrijd, liet de achterstand niet groter worden dan drie doelpunten maar in de slotfase van de eerste helft trok Bocholt alle registers open, met een 16-10 ruststand als gevolg.

Lions drong nog aan in de tweede helft, maar dichter dan twee doelpunten geraakte het niet. Bocholt rondde netjes af met 34-30 winst.

De derby tussen Sporting Pelt en Hubo Handbal was best te genieten. Pelt was dominant, leidde na een kwartier met 9-5 maar vergat in het tweede kwartier de wedstrijd dood te maken. Precies in de kaart van Hubo handbal dat de schade aan de rust beperkte tot 14-11.

Meteen na de herneming werd duidelijk dat Hubo Handbal niet voor de overwinning in aanmerking zou komen. Bij een 20-14-stand (40e) lag de wedstrijd in een beslissende plooi.

Aalsmeer handhaaft zich op de vierde plaats na een logische zege bij Tachos (20-32) en ook Hurry Up loste tegen hekkensluiter Atomix de verwachtingen in (40-30). Bevo boekte tegen Eupen een derde zege van het seizoen (35-26). Wezet blijft na 27-23 winst tegen Volendam in koers voor een plaats bij de beste vier.