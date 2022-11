BENE League handbal: Bocholt alleen leider na zege tegen Hubo

Woensdag pakte Lions na de overwinning tegen Wezet de leidersplaats in de grensoverschrijdende handbalcompetitie, de BENE League. Zaterdagavond moest het die weer afstaan aan Bocholt, dat overtuigend met 30-35 uithaalde op het veld van Hubo Handbal.

Om mee op kop te komen moest Sporting Pelt winnen op het veld van Nederlands kampioen Aalsmeer. Pelt achtervolgde aan de rust en nam het initiatief in de tweede helft een aantal keren over van de Nederlanders, maar in de laatste tien minuten was Aalsmeer baas.

Het overwicht vertaalde zich in een 30-26 zege. Voor Pelt, dat naar de derde plaats zakt, is het meteen de eerste nederlaag van het seizoen.

Hubo Handbal - Bocholt kon enkel in het eerste kwartier echt bekoren. De thuisploeg bleef gemakkelijk in het spoor van de tegenstander. Dat was anders in het tweede kwartier, waarin Bocholt een duidelijk meesterschap toonde en halverwege met 13-18 leidde.

Hubo Handbal ontwikkelde druk in het eerste kwartier van de tweede helft, maar het was allemaal wat weinig om Bocholt pijn te doen. Bocholt won uiteindelijk met 30-35.

Eupen en Bevo lieten tegen respectievelijk Tachos en Atomix hun tweede zege van het seizoen optekenen.