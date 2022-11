Dirk Gerlo: "België niet gediend door wedstrijdschema en speelsters bleven onder niveau"

Het zijn heel harde cijfers. Het was woensdag al niet goed begonnen tegen Slovakije, een tegenstander die op papier zeker haalbaar was. De prestaties van Bonaventure en Zanevska waren net niet goed genoeg om een puntje uit de brand te slepen. Met één puntje en daarna de zege in het dubbelspel was het een overwinning geweest tegen Slovakije.

Na de nederlaag tegen Slovakije was de uitgangspositie al slecht voor de match tegen Australië. Van Uytvanck werd zonder enig competitieritme in de strijd gegooid en dat was er duidelijk aan te zien tegen een heel agressief spelende Storm Sanders, die wel dat competitieritme had. Dat is haar zuur opgebroken.

Daarna lag alle druk op de schouders van Elise Mertens, die pas dinsdagavond om 22.30 uur en met een jetlag was toegekomen. Zij moest dan woensdag al meteen het dubbelspel spelen. Het was te veel en dat zagen we tegen Australië. Het lichaam wilde absoluut niet mee. Nadat ze de 2e set verloren had, was het afgelopen voor België.