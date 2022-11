Volgens Vandenbempt heeft Club "geluk" met timing: "Benfica op dit moment ver buiten bereik"

Het grote geluk van Club Brugge is dat de 1/8 finale pas gespeeld wordt over drie maanden. Want Benfica is op dit moment ver buiten bereik van Club.

Het is geen grote naam zoals Manchester City, Bayern München of PSG, maar het is een topelftal in topvorm. Dat hebben ze laten zien in de poulefase en maakt van hen een van de betere ploegen in Europa.

De ploeg is een combinatie van fabelachtige techniek, snelheid en grinta: ze eten je helemaal op, op het middenveld. De jonge spelers kunnen zowel snel combineren als je doormidden schoppen.



Enkel de doelman, Odisseas Vlachodimos, is geen Simon Mignolet. Al heeft hij het in de groepsfase ook uitstekend gedaan.