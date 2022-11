Mountainbikers Frans Claes en Jens Schuermans triomferen in Rwandan Epic

Voor Frans Claes en Jens Schuermans was het een aangename kennismaking met de Rwandan Epic. "Dit is een totaal andere wedstrijd dan ik normaal rijd. Ik ontdek hier een land op een bijzonder avontuurlijke en sportieve manier", reageert Jens Schuermans.

"We zijn in de hoofdstad Kigali vertrokken en nu rijden we in het westen van het land met vulkanen op de achtergrond. Onwaarschijnlijk!"

Ook Frans Claes genoot. "Je zit in Afrika en het onverwachte kan je hier verwachten. In elke dorpje komen de kinderen enthousiast naar je toegelopen. En dan moet je wel opletten."

"Het is hier erg vochtig en ook de hoogte speelt een rol. Vandaag zijn we gestart op 2400 meter hoogte en we zijn tot boven de 2900 meter gegaan. Dat voel je wel. Het was een mooi avontuur, mij zien ze hier nog wel eens terug.”

Ook de Belgische organisator Simon Huppertz blikt tevreden terug. "Het niveau was weer wat hoger. Er zit een extra etappe in, de organisatie is beter en er zijn meer deelnemers", klinkt het. "Alles verloopt volgens plan om er in 2025 een groot evenement van te maken (Rwanda organiseert in 2025 het WK wielrennen, red)."

"Voor de Rwandezen zelf is deze race ook erg belangrijk. Zij zitten mee in de structuur van de organisatie. En we willen dat zij ook zelf beginnen te mountainbiken en daarin verbeteren. Want er is zeker potentieel."