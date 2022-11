Fleur Vermeiren vocht alleen tegen strengere Belgische WK-limieten: "Bond maakt het ons onmogelijk"

Alleen won ze de strijd tegen strengere WK-limieten. Fleur Vermeiren spande tegen de Koninklijke Belgische Zwembond een zaak aan voor laattijdig gecommuniceerde selectiecriteria. "De bond maakt het voor Belgische zwemmers op die manier onmogelijk", oordeelt de 22-jarige zwemster, die droomt van het WK korte baan in Melbourne.

Op 20 september veranderde het seizoen van Fleur Vermeiren in enkele clicks. Online kwam ze te weten dat ze niet langer geselecteerd was voor WK's in Melbourne en Fukuoka. Nochtans klokte de 22-jarige zwemster een chrono onder de internationale limiet van de FINA. De Belgische Koninklijke Zwembond besloot - toen het seizoen al op gang was - dat die lat niet hoog genoeg lag. En dus had Vermeiren twee opties: haar plannen voor het seizoen wijzigen of de zaak voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) slepen.

Elke zwemmer en coach die ik sprak, ging niet akkoord met de strengere limiet. Fleur Vermeiren

"Je maakt je jaarplanning en berekent wanneer je best op stage gaat. Dat overboord gooien tijdens het seizoen is een hele verandering", vertelt ze bij Sporza. Ze klaagde de strengere limieten aan bij het BAS en won.

Vermeiren mag zich zo opmaken voor het WK korte baan in Melbourne in december. Al blijft ze met een wrange nasmaak zitten. "De bond maakt het op die manier voor ons onmogelijk. Het Belgische zwemmen zit sowieso al in een precaire situatie, dan helpt zo'n strenge limiet allerminst." Lees voort onder het Instagrambericht.



"Elke zwemmer en coach die ik sprak, ging niet akkoord met de strengere limiet", voelde Vermeiren zich gesteund. "Ik ben de enige zwemster die niet ondersteund wordt door de Belgische zwembond, waardoor ik de vrijheid heb om erover te spreken."

"Dat hebben veel van mijn collega-zwemmers niet. Zij hebben meer te verliezen. Daarom heb ik de zaak alleen aangespannen, ook al wist ik dat er veel mensen achter me stonden."

"Een les voor KBZB, al blijft filosofie overeind"

"Achteraf gezien hebben we inderdaad te laat gecommuniceerd", reageert Pieterjan Vangerven, voorzitter van de Vlaamse zwemfederatie en co-voorzitter bij de Belgische zwembond. "Dat is een les voor de organisatie en we willen zoiets niet meer laten gebeuren. Het oordeel van het BAS is er vooral een op basis van het laattijdig communiceren van de limieten." En dus niet op verstrengen van de criteria: "Die zijn volgens het BAS gebaseerd op legitieme en inhoudelijk correcte argumentatie. Dat is voor ons belangrijk: dat het inhoudelijke overeind blijft. Enkel de timing zat niet goed, wat we wel aanvaarden."

Met strengere limieten willen we enkel atleten afvaardigen die "finalewaardig" zijn. Pieterjan Vangerven