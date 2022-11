Alisée Pisane verbetert ook eigen Belgisch record op 800m vrije slag in kortebaan

De 19-jarige Alisée Pisane zwom in Frankrijk naar een tijd van 8'20"84, waarmee ze zo'n 4 seconden beter deed dan haar vorige record (8'24"78). Dat verwezenlijkte ze op 14 oktober tijdens de meeting van Villefranche-sur-Saône, waar ze het record van Isabelle Arnould (8'29"01) uit 1988 verbrak.



De chrono van Pisane was de op een na beste uit de reeksen, in navolging van Anna Egorova (8'20"10). De finale vindt zaterdagavond plaats.

Het is het 2e record dat Pisane laat sneuvelen in Chartres. Donderdag al stelde ze haar nationaal record op de 1.500m vrije slag in klein bad scherper tot 16'02"54. Ook haar vorige record (16'05"70) werd in Villefranche-sur-Saône neergezet.

Pisane bezit met 16'22"20 eveneens het Belgisch record op de 1.500m vrije slag. Dat dateert van augustus op het EK in Rome