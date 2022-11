CEO van de Pro League over geslaagd Europees parcours: "Geen toeval"

Club Brugge verbaasde vriend en vijand in de Champions League, Union stunt ook in de Europa League en Anderlecht en AA Gent maakten de Europese vierklapper gisteren compleet.

De Pro League, de verzameling van profclubs in ons land, was er als de kippen bij om de Belgische clubs te feliciteren.

"Het knappe Europese parcours van onze Belgische teams is voor mij geen toeval”, reageert Lorin Parys, CEO van de Pro League.

“Het is het resultaat van consequent inzetten op innovatie en talent bij de opleiding, scouting en postformatie van jonge voetballers."

"De kwalitatieve omkadering en het slim technisch beleid bij onze clubs zijn echte sterktes die zorgen voor hoogstaande nationale competities en zo ook voor clubs die internationaal presteren."

"Met ons toekomstplan gaan we nog meer hefbomen creëren voor dit beleid, want we zien vandaag het resultaat, met nog vier vertegenwoordigers in de UEFA-competities."

"Het is nu aan ons om dichter te sluipen richting Europese top. Hopelijk zetten we straks in de knock-outfases een volgende stap in de goede richting.”