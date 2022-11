KAA Gent overwintert opnieuw in Europa na klinkende zege tegen Molde

clock 90+2'

tweede helft, minuut 92. Gent overwintert in Europa. De Oostenrijkse ref maakt een einde aan het Noorse lijden. In de tweede helft ging Gent helemaal over de bezoekers. Hjulsager opende knap de score. Godeau kon dan met een gelukje de 2-0 binnentikken. Kums en Cuypers maakten de Gentse avond compleet. .