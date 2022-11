Wim De Coninck trekt 5 conclusies na groepsfase: "Bayern favoriet, Benfica en Napoli revelaties in CL"

De groepsfase van de Champions League legde voor het eerst de waardeverhoudingen bij de Europese topploegen bloot. Wim De Coninck concludeert dat Spanje rouwt en dat Bayern München opnieuw mag dromen van de beker met de grote oren. "De 18 op 18 van Bayern is even indrukwekkend als de manier waarop het speelt", merkt de analist op.

1. Bayern München is de topfavoriet

"Het puntenaantal, 18 op 18, is even indrukwekkend als de manier waarop Bayern speelt", steekt de analist van Pickx Sports de loftrompet. "De ploeg kan zich zelfs veroorloven om niet altijd de basispionnen te zetten. Op die manier greep Choupo-Moting als 3e keuze zijn kans met beide handen. Hij bleek de ontbrekende factor na het vertrek van Lewandowski. Dat hadden ze in München zelf niet verwacht, denk ik." Bij aanvang van het seizoen werd vooral in de richting van Real Madrid, Manchester City en PSG gekeken als topfavorieten voor de eindzege. Daar komt nu verandering in. "Ik had Bayern niet getipt als favoriet, maar ik zal het me nog beklagen."

Jean-Eric Maxim Choupo-Moting ontbolstert bij Bayern.

2. Spaanse ploegen stellen teleur

Barcelona en Sevilla verhuizen naar de Europa League, Atlético Madrid verlaat het Europese toneel nu al dit seizoen. "De Spaanse ploegen hebben teleurgesteld - op Real Madrid na", oordeelt Wim De Coninck. "Van Barcelona hadden we meer verwacht, omdat ze vrij goed begonnen en ze toch in Bayern het eerste halfuur uitstekend voetbalden. Dat was hoopgevend tegen - voor mij - de beste ploeg in de Champions League tot dusver. Nadien liep het helemaal verkeerd af." "Atlético is de grootste ontgoocheling wat mij betreft. Hun kracht is goed verdedigen, dat lijken ze nu al even verleerd. Diego Simeone krijgt het niet meer uitgelegd aan zijn defensie. Een blamage voor de trainer en zijn talentrijke kern."

Diego Simeone ziet zijn ploeg worstelen.

3. PSG laat zich verrassen

"Een verrassing", is het volgens De Coninck dat PSG niet als groepswinnaar overwintert. "Het heeft 2 keer zijn tanden stukgebeten tegen Benfica, maar toch konden de Parijzenaren me bekoren." "Het blijft een vraagteken of de drietand voorin genoeg defensief werk wil verrichten eens die tegen een topploeg staat. Dat ze als tweede doorstoten, betekent dat ze misschien een finale avant la lettre zullen spelen in de 1/8e finales. Dan zal er snel heel wat duidelijk worden."

Zullen Messi, Neymar en Mbappé ook defensief op de afspraak zijn?

4. Benfica en Napoli zijn revelaties

Dan een woordje over de niet-favorieten. Benfica straalt in Europa en in de vaderlandse competitie en zijn al 22 wedstrijden ongeslagen dit seizoen. "Napoli was dat ook, tot de nederlaag in Liverpool", weet De Coninck. "Benfica en Napoli zijn voor mij de revelaties van de eerste ronde in de Champions League." "Dat die eerste naar Maccabi Haifa mag op de slotspeeldag en ze daar 6 keer scoren, helpt. Maar de prestatie om groepswinnaar te worden in een poule met PSG is toch niet te onderschatten."

Benfica gaat als groepswinnaar naar de knock-outfase.

5. Club Brugge de grote uitzondering