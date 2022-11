Hein Vanhaezebrouck na kwalificatie "We waren dominant, zoals bijna de hele Europese campagne"

Alle Gent-spelers waren goed, vond de interviewer, maar volgens Vanhaezebrouck heeft dat met de score te maken. " Als je wint met drie of vier-nul dan zeg je achteraf dat iedereen op hoog niveau was. Verlies je met dezelfde cijfers, dan was iedereen heel slecht. Ik heb al dingen gezien, ook in de kranten."

Vanhaezebrouck toonde zich na de wedstrijd tevreden over zijn ploeg. "Het is het verhaal van heel de campagne. Fel dominant in bijna iedere match, behalve in Molde, daar was het evenwichtig. Buiten misschien een paar ballen die we weggaven, zijn we vandaag puur defensief nooit in de problemen gekomen."

"Ze hebben alles dichtgelopen in de eerste helft. Bij 1-0 en zeker 2-0 is er iets gebroken bij hen. We kunnen alleen maar trots zijn dat we tegen een voltallig Noorse kampioen, met een aantal afwezigen, ons hebben kunnen kwalificeren."

Over de tegenstander dan. Molde is al weken kampioen, maar wilde duidelijk doorgaan in Europa. Van een overdreven kampioenenstemming was geen sprake, zegt Vanhaezebrouck.

"Als je verliest, dan krijgen spelers maar 2 of 3 op 10. Vandaag zullen spelers wel 8, 9, of 10 krijgen, als je met 4-0 wint. Dat is het spijtige aan de media, aan de waarnemers, die kijken niet dieper op de zaken in."

Sven Kums: "Dit gaat een boost geven de komende weken"

Sven Kums kwam ook nog naar de microfoon: "Het was een volwassen prestatie vandaag, we hebben weinig weggegeven. We wisten dat we moesten winnen, moesten duwen, en dat hebben we gedaan vanaf minuut 1. We hadden veel kansen, ook in de eerste helft, alleen maakten we ze niet af, dat deden we beter in de tweede helft."





"Er is zowel blijdschap als opluchting, dat gaat samen. Europees overwinteren was één van de doelstellingen voor het seizoen en dan zit er wel wat druk op deze wedstrijd. Dit gaat wel ons een boost geven de komende weken."



De maker van het cruciale doelpunt, Andrew Hjulsager, kwam ook nog aan het woord: "We hadden moeten scoren in de eerste helft,maar we deden dat dan niet. De eerste erin krijgen was moeilijk, maar daarna werd het makkelijker voor het team. Het was goed om de tweede te maken, en daarna werd het een makkelijkere wedstrijd."



"Ik ben trots op de ploeg. We bleven vandaag werken als een ploeg, zelfs wanneer we niet scoorden."