Carl Hoefkens: "Zeer tevreden met wat ik gezien heb op training"

"Niemand verliest graag", trapte Carl Hoefkens op zijn zeer korte persbabbel een open deur in.

"Je moet dan proberen om even afstand te nemen van het voetbal en om tot rust te komen. Wat ik gezien heb op training de voorbije dagen, stemt me zeer tevreden."

Hoefkens had het woensdag over "een leermoment". Wat is dan de les? "Dat een wedstrijd nooit gedaan is. Ik vond ons in de eerste helft echt wel oké."

"Maar ook na de 0-2 is het belangrijk om in de match te blijven. Er kan dan altijd nog iets gebeuren, zeker met onze supporters."