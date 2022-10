Vertonghen kan ontgoocheling niet wegsteken: "Kinderlijke fouten, het is gewoon niet goed genoeg"

Yari Verschaeren was de uitblinker bij Anderlecht, maar zijn goal en assist leverden slechts een punt op. "Het was vandaag vooral belangrijk om de drie punten te pakken. Als je twee keer op voorsprong komt, dan mag je dat niet uit handen geven. Die gelijkmaker valt door een miscommunicatie over wie waar moest staan. Dat is bijzonder zuur. Zulke momenten worden op dit niveau zwaar afgestraft."



"Het kon zeker beter, onze start was niet top. We wilden de wedstrijd controleren en combinatievoetbal spelen. Dat is vrij goed gelukt, maar 1 punt is natuurlijk niet genoeg. Dit systeem ligt mij wel. Tussen de lijnen bewegen en veel ballen krijgen, dan ben ik op mijn best. Ik had er vanavond zin en plezier in. Het is alleen jammer dat we niet winnen."



"We kunnen het langs twee kanten bekijken. We hebben de laatste tijd heel veel verloren en nu pakken we toch een punt. Anderzijds is een punt niet genoeg voor Anderlecht. Een nieuwe coach kan op twee dagen niet veel veranderen. We moeten nu vooruitkijken en ons concentreren op de volgende matchen."