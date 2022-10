Een oorverdovend fluitconcert: Anderlecht blijft op de dool en geeft 2 keer voorsprong weg

Verschaeren zorgt voor de verlossing

"Er is maar één optie vanavond: winnen." Robin Veldman besefte waar hij aan toe was bij zijn debuut als T1 van Anderlecht. Om zicht te houden op een Europese lente kon paars-wit maar beter puntenverlies vermijden. Veldman wou controle en dat had Anderlecht ook in de eerste helft, maar kansen kwamen daar nauwelijks uit voort.



Bovendien was het opletten voor de tegenprikken van een gretig FCSB. Edjouma kopte na nog geen tien minuten nipt over op een hoekschop en Van Crombrugge moest ingrijpen toen Hoedt achteraan de mist inging met een dramatische pass. Ook toen Popescu bijna profiteerde van paars-wit balverlies hield de doelman Anderlecht overeind.



Net toen het gefluit van de Anderlecht-aanhang begon toe te nemen sloeg de thuisploeg kort voor de rust toe. Verschaeren haalde in één tijd uit op een voorzet van Murillo en schilderde de bal enig mooi in doel: 1-0. Vijf minuten later maakte Silva er op aangeven van diezelfde Verschaeren met een bijzonder fraai hakje bijna 2-0 van, de reflex van Tarnovanu was even knap.



Bijna ging Anderlecht toch nog met een flinke domper de kleedkamer in toen N'Diaye een vrije trap weggaf. Radunovic pakte uit met een geweldige pegel, Van Crombrugge zag de bal niet komen en bracht zonder het goed te beseffen redding met zijn borst.