Sergio Conceiçao draagt zege in Brugge op aan familie: "Agressie tegen hen zal ik nooit vergeten"

Sergio Conceiçao was er als de kippen bij om aan de verzamelde pers de puntjes op de i te zetten. "Deze overwinning is voor mijn familie. Na de vorige wedstrijd, toen wij met 0-4 verloren, zijn zij aangevallen in hun auto." "Dat zal ik nooit vergeten en zal ik altijd meedragen. Ik verwacht niet dat onze supporters mij de hemel inprijzen na een overwinning als deze, maar ze mogen ook niet zo reageren als na de 0-4 in Porto." "Ik begrijp dat ze gefrustreerd kunnen zijn na een match, maar agressie tegenover mijn familie is onaanvaardbaar."

"Hebben zwakke punten van Club gebruikt"

Over de wedstrijd in Brugge was Conceiçao uiteraard tevreden. "Het was een goeie match. Na de heenmatch hebben we de Brugse sterke punten, hun kracht en hun flanken, proberen te counteren."



"We hebben vandaag goed gespeeld en geprobeerd hun zwakkere punten te gebruiken. In de eerste helft hadden we misschien efficiënter kunnen zijn, maar verder was het goed."