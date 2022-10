BEKIJK: Inter knuffelt Romelu Lukaku, familie viert mee na doelpunt

Voor Inter was het een feestavond tegen Viktoria Pilzen.

Ten koste van FC Barcelona werd een toegangskaartje voor de 1/8e finales bemachtigd, maar de terugkeer van Romelu Lukaku toverde eveneens een brede glimlach op het gezicht van wie Inter een warm hart toedraagt.

Sinds 26 augustus had de spits het shirt van Inter niet meer aangetrokken, exact 2 maanden later was er al een vurige "abbraccio" van het Inter-publiek toen Lukaku zich kort na de pauze begon op te warmen.

Bij die staande ovatie zocht Lukaku oogcontact met zijn zoontje in het stadion, waarna rugnummer 90 hem een kushandje uitdeelde.

In de 83e minuut ging de decibelmeter weer de hoogte in bij zijn vervanging, 4 minuten later volgde de climax bij zijn doelpunt.

Dankzij de uitgebreide knuffels van zijn ploegmaats was het duidelijk: Lukaku was het feestvarken van de avond.

"Ik ben blij voor Romelu, maar al mijn aanvallers hebben prima gepresteerd", vertelde coach Simone Inzaghi.

Ploegmaat Federico Dimarco, die duidelijk in de bovenste schuif ligt bij de Rode Duivel, vulde aan: "Voor een aanvaller die zo graag wilde terugkeren, geeft zo'n doelpunt in eigen huis heel veel vertrouwen."

Doelman André Onana ging nog een stapje verder: "Ik heb in veel ploegen gespeeld, maar ik heb nergens zoveel affectie en liefde voor een speler gezien. Hij heeft nog eens bewezen hoe belangrijk hij voor ons is."