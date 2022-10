Inter veroordeelt Barcelona tot de EL, Lukaku scoort 4 minuten na zijn comeback

De kwalificatie van Inter was eigenlijk een formaliteit, want Viktoria Pilzen diende voornamelijk als kanonnenvlees in groep C.



Toch duurde het meer dan een halfuur voor Mchitarjan de Tsjechische verzet kon breken. De Armeniër weet zo al voor 7 verschillende clubs te scoren in de Champions League, iets wat onder meer Zlatan Ibrahimovic hem voordeed.



Met goals van Edin Dzeko voor en na de rust werd de laatste twijfel weggenomen. In Barcelona wisten ze ook meteen hoe laat het was, want voor het tweede jaar op een rij moet de ploeg na de winter de Europa League in.



In de slotfase was het enkel nog uitkijken naar de langverwachte terugkeer van Romelu Lukaku. Die had duidelijk niet stilgezeten, want na een een-tweetje met Correa haalde hij verschroeiend uit met zijn linker voor de 4-0. Een bevrijdend doelpunt voor Lukaku, dat dan ook uitbundig werd gevierd, ook door zijn medespelers.