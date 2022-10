Extra Time over "Jerommeke" Denkey, de smile bij KVM en de drang bij Origi

Vraagjes aan Kévin Denkey (Cercle): "Droomde voor seizoen stiekem van plaatsje in PO I"

Cercle Brugge heeft na de trainerswissel de weg naar boven ingezet. Het won 4 van zijn 5 duels onder de nieuwe coach Miron Muslic, die als T2 overnam van Dominik Thalhammer. Kévin Denkey, de 21-jarige Togolese spits, doet een stevige duit in de zak. Tegen Charleroi (4-1) gaf hij zijn 5e assist van het seizoen en hij zit ook al aan 5 goals. Aster stelde hem gisteren de ja/nee-vraagjes in het begin van het programma. Bij zijn debuut voor Togo verving hij niemand minder dan... Emmanuel Adebayor (ex-Monaco, -Arsenal, -Manchester City, -Real Madrid en -Tottenham). Ontdek wat de jonge spits nog antwoordde.

Onder de indruk van Cercle en Denkey: "Ik heb zo geen buikspieren"

De tafel is onder de indruk van Kévin "Jerommeke" Denkey, een beer van een vent. Al staat hij nog een beetje in de schaduw van Genk-aanvaller Paul Onuachu, die is in lengte iets groter en goed voor 8 goals. Muslin geeft Denkey meer vertrouwen dan Thalhammer en dat loont zich. "Ik denk dat hij nu lang in de spits zal mogen blijven staan. Hij speelt ook echt goed. Tegen Eupen scoorde hij een geweldige goal", zag Joos. Cercle rukte met 12 op 15 en 9 op 9 op naar de 9e plaats. "Muslin gaf Cercle vertrouwen en geloof, en je moet ook wat geluk hebben", weet Arnar Vidarsson. Toby Alderweireld kwam Denkey ook al tegen op het veld. En de Antwerp-verdediger strooide met lof in de krant: "Die spits van Cercle was een blok beton. Veel sterkere spelers zal je in Engeland niet vinden. Dat is een beest." Waarna een foto getoond werd van de buikspieren van Denkey. "Zo zie ik er helemaal niet uit", lachte Gert Verheyen.

Verheyen: "Plezier bij KVM is terug en dat is vaak het belangrijkste"

Steven Defour begint met 6 op 6 als KVM-coach. Is Peter Vandenbempt verrast door die goeie start? "Dat is een moeilijke vraag. Ik heb KV Mechelen ook echt goed wedstrijden zien spelen onder de vorige coach, maar dat was langer geleden. Ik herinner me tegen Union, toen bleek dat dat deze ploeg dat ook wel kon."



"En de tweede helft tegen Standard vorige week, toch de ploeg in vorm, was straf. Vooral de manier waarop ze Standard vastzetten. Ze bluften Standard af. Met zeer veel passie langs de lijn brengt Defour het wel over op zijn spelers."



"Op zijn 19e kon hij de looplijnen al zien", schetst Filip Joos het talent van Defour. Gert Verheyen bevestigt dat Defour "het goed ziet". "Dat ze winnen van Standard en Eupen, verbaast me wel niet zo, want Mechelen heeft dat potentieel."





"Alleen zat je met de vorige trainer in een negatieve spiraal. Die mannen speelden niet meer met een smile op hun gezicht. Het was nog wel KV Mechelen, maar het plezier leek wat weg bij bepaalde jongens. Dat lijkt terug en dat is vaak het belangrijkste."