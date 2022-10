Ook tussen de spelers knettert het bij Anderlecht: Refaelov (alweer) openlijk in de clinch met Hoedt

De spanningen bij Anderlecht bereiken een climax. Dat was gisteren ook op het veld overduidelijk. Lior Refaelov ging bij zijn wissel openlijk in de clinch met Wesley Hoedt. De Israëliër legde een vinger op de mond richting zijn collega en voegde daar ook nog wat verwensingen aan toe. Het is overigens niet het eerste conflict tussen de twee.