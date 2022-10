Rigoberto Uran (35) gaat dan toch niet met pensioen: "Ik hou er nog te veel van"

Rigoberto Uran is al 16 jaar prof en dan is het logisch dat je af en toen nadenkt over het einde van je carrière. Ook dit jaar spookte het woord 'wielerpensioen' door zijn hoofd, maar zijn sterke prestaties in de tweede seizoenshelft (met onder meer een top 10 in de eindstand van de Vuelta) duwden hem richting een contractverlenging.

"Ik heb beslist om te blijven koersen, want ik hou er nog zoveel van", verklaart Uran zijn beslissing. "Mijn leven is de fiets."

"Bovendien houdt mijn familie van het leven in Europa, ver weg van Colombia. Dat vind ik ook belangrijk."

"Ik vind het hier ook leuk, dus wil ik nog wel een paar jaar voortdoen."