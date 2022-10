De loopwedstrijd zonder einde: 2 Belgen lopen meer dan 100 uur rondjes en verpulveren wereldrecord

Samen met 550 lopers uit 37 verschillende landen deden ze mee aan het WK achtertuinlopen, ook wel de Backyard Ultra genoemd. Het is een "broertje" van de befaamde en beruchte Barkley Marathons, die nog maar 15 mensen ooit uitliepen.

Hun opdracht: elk uur minstens het vaste rondje van 6,7 kilometer lopen. Wie tijd over heeft, mag die benutten om te eten of om een snelle powernap te doen. En dat dus zo lang mogelijk.

Al sinds zaterdagnamiddag 15 uur waren Merijn Geerts en Ivo Steyaert onverstoord rondjes aan het lopen op het domein in Lichtaart.

De ultraloop die 15 mensen uitliepen in 36 jaar: Karel Sabbe moet stoppen na hallucinaties en arrestatie

Aanvankelijk maakten Geerts en Steyaert - beiden geen profs, maar amateurs - in Lichtaart deel uit van een Belgische groep van 15 ultralopers.

Hun strafste concurrenten? Dat waren de Japanners, maar hun langste loper hield het na "amper" 86 rondjes/uren al voor bekeken.



Onze landgenoten hadden evenwel zin in meer. Het wereldrecord van Geerts - werd vlot - verbeterd. En dan kwam de mythische kaap van honderd rondjes snel in zicht.



Nog dit het was wel belangrijk dat ze met z'n tweeën overbleven. Want als er maar 1 Belg overschoot, was de wedstrijd voorbij.



Na 100 uur 55 minuten en 50 seconden hielden beide ultralopers het uiteindelijk voor bekeken, waardoor er officieel geen winnaar was.

Maar beide heren kunnen dus wel uitpakken met een nieuw wereldrecord van 101 rondjes. Doe dat maar eens na...