Arnaud De Lie blikt vooruit naar 2023: "Parijs-Roubaix ontdekken en mijn sprint verbeteren"

Met 9 overwinningen was het eerste profseizoen van Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) een schot in de roos. Bij onze Franstalige collega's van RTBF blikte de 20-jarige sprinter vooruit naar 2023, en keek nog een keer terug op afgelopen seizoen: "Er waren wedstrijden waar ik misschien de snelste man in koers was, maar dat ik of mijn ploegmaats nog de ervaring misten om het af te maken."