Wout van Aert goes Belgian Cats: "Had al zegegebaar voor het WK, dat is dan hopelijk voor volgend jaar"

"Ik hoop dat Georges een basketballer wordt"

De Belgische ploeg kwam vandaag aan in Zaventem, maar Wout van Aert zat niet op het vliegtuig: "We blijven nog een week hier op vakantie."



"Basketbal kijken" is de hobby waarvan niemand weet dat hij ze heeft, grapte de Belgische wielerkampioen. "Mijn vrouw heeft vroeger nog basketbal gespeeld. Door naar haar matchen te kijken, snap ik het spelletje een beetje. Een WK-match kunnen meepikken is dan extra mooi."



De toprenner moest wel iets toegeven: "Door mij is ze gestopt met basketballen. Er was geen tijd meer in de weekends."



Basketbal en koers zijn dus de sporten ten huize Van Aert. Wat wordt zoon Georges (1), basketballer of coureur? "Ik hoop een basketballer", klonk het stellig. Maar de papa ziet een klein probleempje: "Misschien hebben we een foute start gemaakt: we nemen hem altijd mee naar de koers, maar nu we naar het basketbal gaan, hebben we voor een oppas gezorgd."

"Ik vind mijn seizoen heel goed"

Van het basketbal naar de koers. Van Aert is nog aan het bekomen van het WK: "Dat duurt toch 2 à 3 dagen, da's langer dan bij een andere koers. De eerste nacht heb ik heel slecht geslapen, maar met een nacht extra voel ik me al wat frisser."



Het WK was zijn laatste koers van het jaar. Hoe schat hij zelf zijn seizoen naar waarde? "Ik vind het heel goed. Jammer genoeg heb ik in het voorjaar door covid een paar doelen gemist. "Zo moest hij afzeggen voor de Ronde van Vlaanderen.



"Maar ik heb ook mooie koersen kunnen winnen." Zoals de Omloop en de E3. "De zomer was natuurlijk heel speciaal met de Tour de France." Met geel voor kopman Jonas Vingegaard en groen voor Van Aert zelf.



"In het najaar was mijn niveau goed, maar mijn hoofddoel - jhet WK - is net niet gelukt. Ik denk dat ik me niets kan verwijten en dat ik heel tevreden mag terugblikken."

Ik had al een zegegebaar voor het WK, maar dat is dan hopelijk voor volgend jaar Wout van Aert