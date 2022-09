Remco Evenepoel in kleedkamer bij Belgian Cats: "Het was leuk om jullie te zien winnen"

Een grote delegatie van de Belgische wielerploeg was maandag afgereisd van Wollongong naar Sydney om er te supporteren voor de Belgian Cats tegen Bosnië. Kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel en vicewereldkampioene Lotte Kopecky genoten er van de Belgische overwinning.

De twee wielerkampioenen werden na afloop ontvangen in de kleedkamer van de Cats. Er was tijd voor een korte babbel en wat foto's en Evenepoel en Kopecky spraken ook even de groep toe.

"Het was mijn eerste basketbalmatch", moest Kopecky bekennen. "Ik vond het leuk om jullie een keer aan het werk te zien. Proficiat!"

"Gefeliciteerd met jullie wedstrijd. Het was tof om jullie te zien winnen. Het was een eer om hier te mogen zijn", zei Remco Evenepoel. "Ik wens jullie nog veel succes met het vervolg van het toernooi. We staan allemaal achter jullie. Ik ben ervan overtuigd dat jullie het goed zullen doen."