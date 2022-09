Massa volk verwelkomt Evenepoel: "Vanavond trouwkostuum kiezen, da's stressvoller dan WK van zondag"

Om 13.30 uur landde de Emirates-vlucht vanuit Dubai, daarna was het nog 3 kwartier wachten op de Belgen. Yves Lampaert kwam het eerst naar buiten en vloog naar zoontje Aloïs. De andere Belgische renners én de bondscoach vormden een erehaag voor Remco Evenepoel , die als laatste - in zijn WK-trui, met goud om zijn nek en met de glimlach - de hal binnenstapte. Hij liet zich de luide aanmoedigingen welgevallen. Als eerste viel hij zijn verloofde Oumi in de armen, met wie hij over 2 weken gaat trouwen. Daarna volgden knuffels voor de mama en papa. De youngster oogde vermoeid, maar zijn ogen twinkelden. Na handtekeningen voor enkele kinderen en begroetingen van familie en vrienden, werkte hij zich door de fotografen en cameraploegen, en nam hij even tijd voor de pers.

Te midden de chaotische drukte bewaarde Evenepoel altijd zijn rust en cool. Hij antwoordde kort in het Nederlands en Frans. "Ik had iets verwacht, maar dit niet. Na dit weet ik niet wat ik zondag moet verwachten." Dan wordt de 22-jarige van Schepdaal gehuldigd op de Grote Markt in Brussel.



Hij wou vooral snel naar huis. Maar wat gaat hij vandaag nog doen? "Ik moet vanavond nog een trouwkostuum kiezen. Dat is inderdaad nog mijn eerste job straks. Dat is nog stressvoller dan de wedstrijd van zondag. Maar ik laat mijn moeder alles kiezen."



Dinsdag showt hij zijn WK-trui in Binche: "Dat is de avond van het WK al beslist. Die trui zal heel wat vermoeidheid wegnemen, puur door de emotie en de euforie. Die laatste koers van Phil (Gilbert, red) en Iljo (Keisse, red) zal een speciaal moment worden."



"Maar ik ga nu rustig naar huis om wat bij te praten met de mensen die ik lang niet gezien heb." En weg was hij. Nog geen kwartier na zijn intrede stapte hij de roltrap op, begeleid door politie en veiligheidsmensen.



Het ging richting woonplaats Schepdal, waar hij ook tijd maakte om de fans te begroeten in café In de Rustberg.