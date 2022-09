Ook Rafael Nadal huilt mee! Roger Federer verliest zijn last dance aan zijde van zijn Spaanse vriend

Roger Federer en Rafael Nadal stonden 40 keer tegenover elkaar, maar voor deze speciale gelegenheid vochten ze een laatste keer zij aan zij. Federer had al maanden niet meer op een tennisbaan gestaan, maar al heel snel deed hij de monden van het publiek weer openvallen. Hij mikte de bal - onbedoeld - door het kleine gaatje tussen het net en de paal.

En zo was de toon gezet. Het plezier droop eraf bij Federer en Nadal en ook het publiek stond als een man achter de afscheidnemende grootheid. Maar er werd ook stevig getennist. Team Europe kon precies op het juiste moment een eerste keer door de opslag van de tegenstander gaan: 6-4.

Maar Team World (Sock/Tiafoe) was niet van plan om Federer een cadeautje te geven. In set twee moesten Federer en Nadal veel breakpunten wegwerken, maar uiteindelijk moesten ze in de tiebreak het hoofd buigen.

Geen derde set, maar een tiebreak naar 10 punten. Daarin won Federer meteen drie punten, maar hij kon die voorsprong samen met Nadal niet vasthouden. Bij 9-8 mocht Federer zelf serveren voor de match. Het droomscenario, maar hij kon het niet afmaken. En dat deed Team World aan de overkant wel.

Geen laatste overwinning, maar na de match waren het geen tranen van teleurstelling bij Federer. "Ik ben gelukkig", zei hij, terwijl hij Nadal en co een stevige omhelzing gaf.