Roger Federer zwaait af: "Ik ben gelukkig en niet droevig, het was een perfecte reis"

"Het was een schitterende dag. Ik heb de jongens verteld dat ik blij ben, ik ben niet verdrietig. Het voelt geweldig om hier te zijn en om met Rafa te kunnen spelen met alle legendes (van Team Europe, red.) bij me. Ik vond het leuk om nog één keer mijn veters te strikken."

Onder luid applaus bedankte Federer zijn teammaats en het publiek. Toen Jim Courier met een microfoon kwam aanlopen, voelde de Zwitser al nattigheid nog voor hij op zijn eerste vraag had geantwoord. "We slaan ons hier wel doorheen, op een of andere manier", lachte hij.

"Alles was de laatste keer. Uiteindelijk voelde ik de stress niet zo erg. Ik ben zo blij dat ik het gehaald heb en de wedstrijd was geweldig. Ik kan niet gelukkiger zijn."



"Het voelt voor mij als een feest. Ik wilde me zo voelen op het einde en dit is precies waar ik op hoopte, dus bedankt. Het is een perfecte reis geweest en ik zou het allemaal opnieuw doen."



De voormalige nummer 1 van de wereld moest zijn tranen bedwingen voordat hij zijn vrouw Mirka bedankte. Zij zag hem het voorbije jaar sukkelen met knieproblemen.



"Mijn vrouw heeft me zo gesteund ... Ze had me lang, lang geleden kunnen overhalen om te stoppen, maar dat heeft ze niet gedaan. Ze liet me spelen. Ze is geweldig", zei Federer. "Zoveel mensen hebben me aangemoedigd en jullie hier vanavond betekenen alles voor me", besloot hij.