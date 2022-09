Rafael Nadal zegt af voor vervolg Laver Cup en keert terug naar hoogzwangere vrouw

Het was een emotionele avond, die pas diep in de nacht eindigde. Zowel Federer, als Nadal hielden het niet droog bij de afscheidsspeech en het vaarwel van de 41-jarige Zwitser.



"De laatste weken waren lastig. Ik heb amper geslapen en was gestresseerd", legde de 36-jarige Nadal zijn beslissing uit, zijn vrouw kreeg tijdens de zwangerschap met complicaties af te rekenen.



"Gelukkig is alles nu in orde, waardoor het mogelijk was om af te zakken." Maar het blijft bij die ene match.



De Brit Cameron Norrie neemt de plaats in van Nadal in Team Europe. Hij is de tweede reservespeler die invalt na Matteo Berrettini, de vervanger van Federer.



Voorlopig is de stand 2-2 tussen Team Europe en de Rest van de Wereld. De Noor Casper Ruud en de Griek Stefanos Tsitsipas brachten de Europeanen vrijdag eerst op een 2-0-voorsprong, maar de Australiër Alex De Minaur en Frances Tiafoe en Jack Sock hingen de bordjes opnieuw in evenwicht.