Geïntegreerde beloften-WK roept vragen op: "Of je organiseert aparte wedstrijd, of je doet niets"

In een wedstrijd vallen zaterdag twee wereldtitels te verdienen: een bij de profs, voor de eerste die over de meet komt, en een bij de beloften, voor de eerste renster die jonger dan 23 is.

Ex-renster en journaliste Marijn de Vries heeft haar bedenkingen bij dat systeem: "Oftewel organiseer je een aparte wedstrijd voor U23-rensters, oftewel doe je helemaal niets. De beloften worden hiermee echt te kort gedaan."

De Vries ziet meerdere problemen met het huidige format. Ten eerste is er geen overzicht. "Het is niet zo dat de beloften een ander soort rugnummer krijgen of dat er een kleurtje in is aangebracht. Je weet dus niet eens op welke rensters je moet letten", zegt ze.

Bovendien strijden niet alle landen met gelijke wapens, vindt De Vries. "Je hebt bijvoorbeeld enerzijds de Nederlandse selectie die heel groot is. Ik kan me voorstellen dat Shirin van Anrooij gewoon haar eigen ding mag doen bij de beloften. Zij is dan ook meteen een van de topfavorieten."