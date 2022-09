Krijgt Moris PV voor uitdagen fans Eupen? "Kinderen van 7 of 8 jaar beledigden me, triestig"

In plaats van de late overwinning van Union in Eupen mee te vieren, besloot doelman Anthony Moris zijn goede hart te tonen en collega Lennart Moser te gaan troosten aan de overzijde. "Want ik ken het gevoel als je in de laatste seconde een tegendoelpunt slikt door je eigen fout", verklaarde hij in Le Soir.

"Ik ben 32 jaar en ik weet dat zo'n gebaar dan deugd doet", aldus Moris. Maar zijn goede bedoelingen hadden een averechts effect. De supporters van Eupen keerden zich tegen de Union-doelman.

De fans uit de Oostkantons hadden namelijk nog een eitje te pellen met Moris. Vorig jaar werd de match tussen Eupen en Union 10 minuten gestaakt nadat de doelman een aansteker en bier naar zijn hoofd geslingerd had gekregen. En dat waren de supporters nog niet vergeten.

Een reactie van Moris gooide gisteren alleen maar olie op het vuur. "Mijn reactie was misschien niet de beste, maar ik ben ook maar een mens", zei Moris. "De taferelen waren triestig en schokkend. Kinderen van 7, 8 of 9 jaar riepen beledigingen en maakten ongepaste gebaren."

Het opstootje kan nog een staartje krijgen voor Moris, want de lokale politie kan nog een proces-verbaal opstarten. "Als dat het geval is, zal ik dezelfde uitleg geven", besloot hij. "Ik weet dat je niet moet reageren, maar als ze je beledigen op straat, zal je ook antwoorden. Om kinderen dat te zien doen, was gewoon droevig."